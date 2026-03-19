Desaparición en Cosquín: la mira puesta en el circo que se fue a La Cumbre

La desaparición de Esmeralda Pereira López, de 2 años y 8 meses, mantiene en vilo a la ciudad de Cosquín y a todo el Valle de Punilla. La niña fue vista por última vez el martes 18 de marzo en el barrio San José Obrero, y desde entonces se despliega un operativo de gran escala para dar con su paradero.

Ante la gravedad del caso, se activó el Alerta Sofía, un protocolo nacional que permite difundir la búsqueda en todo el país de manera inmediata cuando se presume que la vida de un menor puede estar en riesgo.

En las últimas horas, una de las líneas que concentra la atención es la de un circo itinerante que se encontraba instalado en un terreno cercano a la casa de los abuelos de la niña. Según trascendió, cuando se solicitó revisar el predio tras la desaparición, no se habría permitido el ingreso. Luego, al intentar avanzar con una denuncia, el circo ya no estaba en el lugar.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Tappa, el grupo se habría dividido en distintas direcciones. Una de esas partes fue ubicada en la localidad de La Cumbre, donde se realizaron procedimientos sin resultados positivos hasta el momento.

Mientras tanto, los rastrillajes continúan con intensidad en distintos puntos de la región. Se utilizan drones con cámaras térmicas para recorrer zonas rurales y campos cercanos, en tanto que en rutas y accesos se realizan controles exhaustivos de vehículos, revisando uno por uno baúles y camionetas.

En paralelo, la investigación avanza también sobre el entorno cercano. Se secuestraron teléfonos celulares para su análisis, con el objetivo de reconstruir las últimas horas previas a la desaparición y detectar posibles movimientos o comunicaciones relevantes.

La búsqueda sigue abierta, con múltiples frentes activos y sin descartar ninguna hipótesis.