Detienen a dos adolescentes acusados de robos por escalamiento en Villa María

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos en la ciudad de Villa María acusados de participar en una serie de robos cometidos días atrás bajo la modalidad de escalamiento y rotura de portones.

El procedimiento fue realizado por personal policial en el marco de una investigación iniciada a partir de distintos hechos delictivos ocurridos recientemente en la localidad. Según informaron fuentes policiales, los jóvenes estarían señalados como presuntos autores de ingresar a viviendas tras forzar portones o trepar estructuras para acceder a los domicilios.

Durante el operativo se logró el secuestro de una bicicleta y otros elementos que estarían vinculados con los robos investigados.

Asimismo, en el marco del mismo procedimiento, un joven de 20 años fue demorado por entorpecer el accionar policial mientras se desarrollaban las tareas.

Los adolescentes quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar su posible participación en otros hechos similares registrados en la zona.