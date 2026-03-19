El Gobierno no descarta enviar tropas a la guerra de EE.UU. con Irán

El gobierno nacional informó este jueves que no descartan el envío de tropas a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, si Donald Trump así lo solicitara.

"Si lo solicitara Estados Unidos, sí. Cualquier ayuda que ellos consideren se dará", dijo al diario El Mundo el secretario de Comunicación, Javier Lanari, que reconoció que hoy no hay ninguna solicitud en ese sentido.

Cabe recordar que la salida de tropas al exterior requiere autorización del Congreso según la Ley 25.880 y la Constitución Nacional

En declaraciones a A24, el canciller Pablo Quirno evitó dar precisiones sobre el controvertido tema. "Vamos a hablar sobre certezas no sobre rumores. Son rumores. Esta claro donde nosotros estamos parados; en la medida que necesiten apoyo nuestro está claro dónde vamos a estar parados", deslizó.

Otras fuentes oficiales, en tanto, intentaron aclarar la controversia: "Es como dice el Presidente, que en caso que Estados Unidos lo considere necesario, la Argentina estaría dispuesta a enviar algún tipo de ayuda que considere necesario y que lógicamente esté al alcance de nuestro país".

El ambiente geopolítico internacional se estremeció este miércoles luego que un dirigente republicano, Marc Zell, afirmara en su cuenta de X que "Argentina está enviando unidades navales para ayudar a Estados Unidos a salvaguardar el tráfico marítimo internacional en el Estrecho de Ormuz. El Reino Unido se ha negado".

Cabe destacar que hubo un antecedente de colaboración argentina en un conflicto bélico en los ´90, en plenas "relaciones carnales" con la potencia del Norte, cuando Carlos Menem envió cuatro buques a la zona del Golfo Pérsico en plena guerra de USA con Irak acompañando, así, la cruzada del entonces presidente George Bush (padre).

"Pero aquella vez se hizo con el paraguas de la ONU y fueron muchos países lo que aportaron fuerzas", aclaró un jefe militar.

PATRICIA BULLRICH RESPALDÓ A MILEI

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza en el Congreso, Patricia Bullrich, respaldó al presidente Javier Milei luego de sus efusivas declaraciones contra Irán, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Al ratificar su alineamiento con Estados Unidos e Israel, Milei cargó contra “el terrorismo” de Irán, motivo por el cual lo acusaron de haber “cruzado una línea roja”.

En ese contexto, Bullrich se pronunció al respecto durante la sesión de este miércoles en la Cámara alta. “Han pasado muchas cosas con Irán en nuestro país”, advirtió, en referencia a los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. “Esta guerra tiene raíces acá”, aseveró Bullrich, al hacer uso de una cuestión de privilegio.

En defensa del mandatario, indicó que “no estamos peleando contra algo abstracto”. Y subrayó: “No nos estamos metiendo en una guerra ajena, estamos yendo contra alguien que atacó a la Argentina”.