El mejor final: Esmeralda apareció en Cosquín y se investiga el caso

La justicia confirmó esta mañana que Esmeralda Pereira López, de 2 años y 8 meses, apareció sana y salva tras el intenso operativo desplegado en Cosquín y todo el Valle de Punilla. Fue hallada a unos 600 metros de su casa, con las mismas ropas que llevaba al desaparecer.

La menor, que era buscada desde el miércoles en el barrio San José Obrero, se encuentra actualmente bajo cuidado de las autoridades, mientras se le practican pericias médicas para evaluar su estado general y se busca esclarecer el caso.

Durante las últimas horas, su desaparición generó un fuerte revuelo con versiones cruzadas sobre su paradero, hasta que finalmente llegó la confirmación oficial que llevó tranquilidad a la comunidad.

El operativo incluyó controles en rutas, rastrillajes en zonas rurales, uso de drones y un cerrojo en accesos clave como Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, en el marco del Alerta Sofía. Ahora, la investigación continúa para determinar qué ocurrió durante el tiempo en que la niña estuvo desaparecida y cómo llegó al lugar donde fue encontrada.

Marcelo, el abuelo de la niña en una profunda angustia.