Fiscal Silvana Pen: "Estamos investigando varias hipótesis"

Cosquín. La pequeña Esmeralda Marisa Pereira López, de dos años, fue encontrada con vida este jueves por la mañana en la ciudad de Cosquín, luego de haber sido intensamente buscada durante toda la noche tras su desaparición en el barrio José Obrero.

Según informó esta tarde la fiscal de instrucción Silvana Pen, a cargo de la Fiscalía de Segundo Turno, “ayer se denunció una desaparición de una bebé de dos años” y el caso “se empezó a tramitar en forma urgente” con un amplio operativo. Participaron bomberos, efectivos policiales, personal del DUAR y otras fuerzas de seguridad, con cerca de cien agentes por turnos. Además, se utilizaron drones del Ejército, la Policía y la Policía Judicial, “con detectores de calor”, detalló.

La búsqueda se extendió “en forma ininterrumpida durante toda la noche y continuó este jueves por la mañana. Finalmente, a las 11:05, dos policías del escuadrón motorizado de La Falda lograron hallar a la niña. Esmeralda apareció saliendo de unos pastizales en un descampado cercano a su vivienda, a unos 437 metros de distancia y a 300 metros del río”.

“Nos fundimos todos en un abrazo”, relató la fiscal sobre el momento del hallazgo. La menor fue trasladada de inmediato al Hospital Domingo Funes, donde los médicos constataron que estaba en perfecto estado. Si bien presenta algunas raspaduras en las piernas y una lesión leve en la ceja, “nada para todo lo que debe haber pasado”, aclaró.

Actualmente, la niña permanece en observación junto a sus padres, aunque “no está con criterio de internación”, ya que su estado general es bueno, aunque cursa un cuadro de estrés.

En paralelo, la investigación continúa abierta y sin detenidos. “Tenemos varias líneas de investigación que estamos tramitando”, señaló la fiscal, quien explicó que se están analizando cámaras de seguridad públicas y privadas, antenas telefónicas y testimonios, mediante “entrecruzamiento de datos”.

Entre las hipótesis, se investiga también la posible vinculación de un circo que se encontraba en las inmediaciones y que habría desarmado su carpa en coincidencia con la desaparición. “Es una línea de investigación, no está ni confirmada ni descartada”, subrayó Pen. En ese marco, se realizaron allanamientos, se secuestraron vehículos y también once teléfonos celulares que están siendo peritados.

Por el momento, “no hay ningún detenido” y tampoco existen indicios de abuso sexual, según confirmaron las autoridades tras los estudios médicos correspondientes.

La fiscal destacó la colaboración masiva en el operativo: “fueron miles de personas que colaboraron” y remarcó que “se activó el protocolo Alerta Sofía inmediatamente”, lo que permitió una rápida difusión del caso.

Finalmente, Pen pidió cautela respecto de las conclusiones: “Por ahora son todas hipótesis, y sería apresurado e irresponsable afirmar una y descartar otra”. Y concluyó: “cuando tengamos más información certera, vamos a informarlo”.