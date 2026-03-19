“Fue un segundo”: habló desesperada la madre de Esmeralda

La madre de Esmeralda Pereyra López, la niña de 2 años que es intensamente buscada desde el miércoles en Cosquín, habló públicamente y describió con angustia los minutos previos a la desaparición de su hija, un hecho que derivó en la activación del Alerta Sofía y en un amplio operativo de búsqueda.

Tania, la mamá de la menor, aseguró que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras preparaba la comida en su casa del barrio San José Obrero.

“Fue en un segundo, un descuido de un segundo. Yo soy una mamá muy responsable con mis hijos, yo los cuido como a nadie”, expresó la mujer al recordar el momento en que dejó de ver a la pequeña.

Según relató, Esmeralda estaba jugando dentro de una habitación de la vivienda mientras ella servía la comida para que los chicos se sentaran a almorzar.

“Estaba dentro de la casa por servirle la comida para que se sentaran a comer y la busco y no la encuentro. Salgo y no la encuentro por ningún lado”, contó.

La mujer explicó que la puerta del patio trasero estaba abierta y que ese sector tiene salida tanto hacia el frente de la casa como hacia la calle, lo que podría haber facilitado que alguien ingresara o que la niña saliera sin que nadie lo notara.

Tania afirmó que revisó toda la vivienda y también preguntó en casas vecinas, pero al no encontrarla decidió realizar la denuncia policial cerca de las 16.

La madre insistió en que su hija no se habría ido sola. “Mi hija no sale de la puerta para afuera y no se va con ningún desconocido”, sostuvo.

También detalló que al momento de la desaparición la niña estaba descalza y sin pañales porque se encontraba dentro de la casa con ella.

“Fueron 10 o 15 minutos. No tengo explicación para eso porque fue en un segundo que me arrebataron a mi hija”, dijo entre lágrimas.

La mujer también expresó su sospecha de que alguien podría haberse llevado a la pequeña. “A mi hija se la puede haber llevado alguien que tenga maldad”, manifestó, al tiempo que descartó responsabilidades dentro de su entorno familiar.

Tras la denuncia, las autoridades activaron el Alerta Sofía y desplegaron un importante operativo de búsqueda que incluye más de cien efectivos, drones y perros rastreadores para intentar dar con el paradero de la niña.