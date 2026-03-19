Fueron por un trámite judicial y hallaron 61 plantas de cannabis

Un operativo realizado ayer por la tarde en barrio 1° de Mayo terminó con un hombre de 30 años detenido y el hallazgo de 61 plantas de cannabis en una vivienda de calle Almagro al 2140, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento comenzó cuando personal policial se presentó en el domicilio para cumplir un oficio judicial. En ese contexto, durante la intervención, los efectivos detectaron plantas de marihuana, además de cogollos y semillas de cannabis sativa.

Ante la situación, se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que colaboró en el operativo y en el secuestro de los elementos encontrados en el lugar.

El hombre fue trasladado junto a lo incautado y quedó a disposición de la Justicia.