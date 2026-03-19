Hallan en Carlos Paz una Amarok con documentación falsa

Anoche, en Villa Carlos Paz, un hombre de 56 años fue detenido luego de presentar documentación falsa y circular con una camioneta que tenía el número de chasis y motor adulterados.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Uruguay y pasaje Uruguay, donde efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro realizaban un patrullaje preventivo. Durante el control, los agentes detectaron inconsistencias en los papeles del vehículo y, al verificar los registros, constataron alteraciones en los números identificatorios de la camioneta Volkswagen Amarok.

Ante esta situación, el conductor fue trasladado a la alcaldía local, mientras que el rodado quedó secuestrado a disposición del magistrado interviniente.