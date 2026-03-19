Intentaron cruzar 35 toneladas de químico sin control

Un operativo en la frontera norte del país terminó con dos conductores detenidos cuando intentaban trasladar más de 35 toneladas de acetato de etilo sin cumplir con las medidas de seguridad ni la documentación correspondiente.

El procedimiento se realizó en el Paso Internacional Aguas Blancas–Bermejo, en Salta, donde efectivos de Gendarmería detectaron inconsistencias en los papeles presentados por los choferes durante un control de rutina.

Los camiones, que viajaban desde Fray Bentos, Uruguay, con destino a Cochabamba, Bolivia, transportaban un total de 191 tambores del químico, una sustancia incluida en la lista de precursores químicos.

Tras la inspección, se confirmó que la carga alcanzaba los 35.144 kilos. Además, se verificó que ni la empresa dueña de la mercadería, ni la transportista, ni los vehículos estaban registrados en el sistema nacional correspondiente.

A esto se sumó que los conductores, de nacionalidad boliviana, presentaron documentación falsa al momento del control.

Por la peligrosidad del material —altamente inflamable y volátil— se activaron protocolos específicos, mientras que la Justicia ordenó la detención de los choferes y el secuestro de los camiones y teléfonos celulares.