La clave del caso: rapidez, presión y despliegue

La aparición de Esmeralda Pereira López, de 2 años y 8 meses, a unos 600 metros de su casa en Cosquín, dejó una conclusión que comienza a tomar fuerza: la magnitud, la velocidad y el alcance del operativo habrían sido determinantes para el desenlace.

Desde el primer momento, la activación del Alerta Sofía puso en marcha un sistema de búsqueda a nivel nacional. En paralelo, en Punilla se desplegó un operativo intenso que incluyó policías, bomberos, equipos con perros rastreadores, drones con cámaras térmicas y controles en rutas, además de rastrillajes en distintos sectores.

A ese despliegue se sumó la presión social y mediática. Vecinos movilizados, familiares reclamando respuestas y la difusión constante del caso generaron un escenario de alta visibilidad, donde cada movimiento fue seguido de cerca.

En ese contexto, la combinación entre tecnología, recursos humanos y participación comunitaria acotó los tiempos de reacción y redujo las posibilidades de maniobra en cualquier hipótesis vinculada a la desaparición.

El hecho de que la niña haya sido encontrada en un radio cercano refuerza la idea de que la intervención rápida, coordinada y masiva puede incidir directamente en la resolución de este tipo de casos, donde cada minuto es decisivo.

Mientras la investigación continúa para esclarecer qué ocurrió, el operativo deja una señal clara: la respuesta inmediata, sostenida y con múltiples recursos puede ser clave para que una búsqueda tenga un desenlace favorable.