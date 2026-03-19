La FPA secuestró estupefacientes tras dos allanamientos en Villa María

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Villa María, donde se logró el secuestro de estupefacientes y diversos elementos vinculados a la causa.

El procedimiento fue ordenado por el Ministerio Público Fiscal y se desarrolló en dos domicilios ubicados sobre avenida Monseñor Disandro al 800. Durante los operativos, los investigadores incautaron varias dosis, plantas y semillas de cannabis sativa, además de una balanza digital y otros elementos relacionados con la presunta actividad de narcomenudeo.

Según se informó, los allanamientos están vinculados con controles preventivos realizados en las últimas 24 horas por la Policía de Córdoba. En ese marco, los efectivos identificaron a un hombre mayor de edad en calle Primero de Mayo al 600 y le secuestraron varias plantas de marihuana.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, todo el material incautado fue trasladado a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes.