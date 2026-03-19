Le robaron el celular, los encontró la Policía y todo terminó a los tiros

Un robo de celular ocurrido esta madrugada en la ciudad de Córdoba derivó en un cruce armado en barrio Patricios Este, donde dos hombres fueron detenidos y uno de ellos terminó herido de bala.

El hecho se inició cuando una mujer denunció que había sido abordada en la zona de calles Leandro Alem y José Luis Piris, donde uno de los hombres le robó el teléfono.

A partir de esa información, efectivos policiales lograron ubicar a los sospechosos en la intersección de Francisco de Alarcón y Granadero Toba. Allí, mientras intentaban reducir a uno de ellos, el segundo hombre sacó un arma y comenzó a disparar.

Ante la agresión, los policías respondieron con sus armas reglamentarias e hirieron al atacante, quien fue trasladado por un servicio de emergencias al Hospital de Urgencias, donde quedó internado con custodia.

En el procedimiento se secuestró una pistola calibre 22, vainas servidas y dos teléfonos celulares.