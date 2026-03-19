Lo sorprendieron robando una rueda y terminó detenido

Un joven de 22 años fue detenido tras ser sorprendido robando una rueda de un vehículo. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un utilitario y diversos elementos vinculados al hecho.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la sustracción de una rueda. A partir de esa denuncia, efectivos policiales montaron un operativo que permitió interceptar al sospechoso.

Durante el procedimiento se incautó una Renault Kangoo, además de una ganzúa, una sevillana, tres barretas, dos ruedas de auxilio y dos pinzas corta pernos, entre otros elementos que habrían sido utilizados para cometer el robo.

El joven quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si está vinculado a otros hechos similares.