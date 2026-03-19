Multaron a un hombre de 62 años que circulaba en scooter por Circunvalación

Un hombre de 62 años fue sancionado luego de ser detectado circulando en un scooter eléctrico por la Ruta Nacional A-019, un tipo de vehículo que tiene prohibido transitar por autovías y autopistas.

El hecho ocurrió durante la tarde, cuando personal de la Policía Caminera de Córdoba realizaba controles sobre la traza, a la altura del kilómetro 2 del anillo externo.

En ese contexto, los efectivos advirtieron que un hombre se desplazaba a bordo de un scooter eléctrico por la circunvalación, una vía diseñada para la circulación de vehículos a mayor velocidad.

Tras detener su marcha, los agentes procedieron a labrar el acta correspondiente por infracción a la Ley Provincial de Tránsito N° 8560, que prohíbe la circulación de este tipo de rodados en autovías y autopistas.

Además, y con el objetivo de preservar la seguridad del conductor, los uniformados lo escoltaron hasta un sector adecuado para la circulación acorde a las características del vehículo.

Desde la fuerza recordaron que este tipo de rodados debe utilizarse únicamente en calles o espacios habilitados, ya que su presencia en rutas de alta velocidad representa un riesgo tanto para el conductor como para el resto de los automovilistas.