“No vamos a descansar ni un minuto”: continúan los operativos para encontrar a Esmeralda

En el marco de la intensa búsqueda de la pequeña Esmeralda, las autoridades aseguraron que los trabajos no se detendrán hasta dar con su paradero.

“No vamos a descansar ni un minuto hasta saber dónde está Esmeralda”, expresó el Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros remarcando el compromiso absoluto de todos los equipos involucrados.

Desde el primer momento, se dispuso un operativo conjunto que incluye al Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, fuerzas de seguridad provinciales, el Ejército Argentino y la Policía Federal.

Asimismo, se reiteró el pedido de colaboración a la comunidad, recordando que cualquier información puede ser aportada de forma anónima a través de la línea 134 o al 911.

En ese contexto, también destacaron el respaldo institucional recibido por parte del gobernador Martín Llaryora y de la ministra Alejandra Monteoliva, subrayando el acompañamiento permanente en el desarrollo del operativo.

“Estamos trabajando y trabajaremos sin parar”,