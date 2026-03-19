Nuevo rastrillaje: buscan pistas en la zona donde fue hallada Esmeralda

Cosquín. A pocas horas del hallazgo de la pequeña Esmeralda, efectivos policiales y unidades especiales continúan trabajando intensamente en la ciudad de Cosquín. Durante esta jornada, varios móviles y personal del DUAR llevan adelante un nuevo rastrillaje en el sector donde la niña fue encontrada, en un intento por reconstruir qué ocurrió durante el tiempo en que estuvo desaparecida.

El operativo se concentra en el descampado ubicado a pocos metros de la vivienda familiar, en el barrio José Obrero, donde la menor apareció este jueves por la mañana tras haber pasado toda la noche fuera de su hogar. La zona, caracterizada por pastizales y cercanía con el río, es ahora nuevamente inspeccionada con detenimiento por los equipos de búsqueda.

El objetivo principal de este nuevo despliegue es recolectar posibles indicios que permitan orientar la investigación.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Córdoba junto a brigadas del DUAR, quienes realizan un relevamiento minucioso del terreno.

La investigación sigue abierta y bajo estricta reserva, mientras se analizan pruebas recolectadas en las últimas horas, incluyendo teléfonos celulares y registros de cámaras de seguridad.