Qué se sabe sobre la desaparición de Esmeralda y qué se investiga

Esmeralda, la niña de dos años que era intensamente buscada en la ciudad de Cosquín, fue encontrada con vida y se trabaja sobre varias hipótesis para conocer dónde estuvo durante las últimas horas. La fiscal Silvana Pen encabezó una conferencia de prensa donde aseguró que se analizan varias líneas de investigación, aunque aclaró que todavía no hay detenidos.

Un amplio rastrillaje se desarrolló durante las últimas horas para tratar de dar con su paradero.

La menor apareció en unos pastizales del barrio San José Obrero, ubicados a trescientos metros del río Cosquín y a escasos cuatrocientos metros de su hogar. Se encontraba en perfecto estado de salud, únicamente presentaba lesiones leves y raspaduras en las piernas y la ceja y mostraba cierta nivel de alteración, según precisaron las autoridades.

Tras haber sido revisada en el Hospital Domingo Funes, en principio, se descartaría que hubiera sufrido un abuso sexual

Por el momento, no hay detenidos y ni sospechosos, aunque se ordenaron allanamientos en el lugar donde estuvo una compañía de circo, se secuestraron vehículos y se analizan comunicaciones y mensajes telefónicos. Asimismo, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad y se ordenó la incautación de once celulares, entre otros elementos.

La fiscal informó que se trabaja sobre varias líneas investigativas y que rige el secreto de sumario en la causa.