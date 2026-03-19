Revelaron a quiénes pertenecían los restos humanos hallados en La Perla

Córdoba. A casi 50 años del golpe de Estado, la Justicia federal y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmaron la identificación de once personas desaparecidas durante la última dictadura cuyos restos fueron encontrados en el excentro clandestino de detención de “La Perla”, en Córdoba.

La información fue dada a conocer este miércoles por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo de Miguel Vaca Narvaja, junto al EAAF. Los restos habían sido recuperados en 2025 y, tras meses de análisis antropológicos y genéticos, se logró determinar la identidad de las víctimas.

Los nombres confirmados son Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera. A pedido de una de las familias, uno de los nombres no fue difundido públicamente.

En el caso de las hermanas mellizas Carranza, secuestradas en 1976 cuando tenían 18 años, los especialistas lograron establecer que el resto óseo pertenece a una de ellas, aunque no pudieron precisar a cuál debido a su estrecho vínculo genético.

Las historias detrás de los nombres reflejan perfiles diversos: estudiantes, obreros, profesionales, padres y madres de familia. Muchos de ellos fueron secuestrados en sus casas o en la calle entre 1976 y 1977, y varios habían sido vistos por sobrevivientes en centros clandestinos como La Perla y Campo de la Ribera.

Uno por uno

Ramiro Sergio Bustillo nació en San Rafael, Mendoza. Era obrero, estaba casado y tenía dos hijos. Además, estudiaba Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la calle, en la ciudad de Córdoba. Tenía 27 años.

José Nicolás Brizuela era oriundo de Deán Funes, Córdoba. Se había recibido de abogado y también trabajaba como obrero. Fue secuestrado el 25 de octubre de 1977 en su casa, en el barrio Residencial América. Tenía 50 años.

Raúl Oscar Ceballos Cantón era cordobés y tenía 23 años cuando fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial.

Adriana María Carranza y Cecilia María Carranza eran hermanas mellizas. Ambas tenían 18 años y eran estudiantes universitarias: una cursaba Ciencias de la Comunicación y la otra Ciencias de la Educación. Fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz. El EAAF logró determinar que el resto óseo hallado pertenece a una de ellas, pero no pudo precisar a cuál.

Carlos Alberto D’Ambra nació en Alta Gracia. Era profesor de educación física y tenía 23 años. Fue secuestrado el 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Según testimonios, fue visto en los centros clandestinos Campo de la Ribera y La Perla.

Alejandro Jorge Monjeau nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio Alberdi de Córdoba. Tenía 21 años y también habría sido visto en La Perla.

Mario Alberto Nívoli era de Ucacha, Córdoba. Ingeniero químico, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Tenía 28 años. Testimonios lo ubican en los centros clandestinos La Ribera y La Perla.

Elsa Mónica O’Kelly Pardo nació en Córdoba y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Vicente. Tenía 18 años.

Oscar Omar Reyes había nacido en Banfield, Buenos Aires. Era obrero metalúrgico, estaba casado y tenía cinco hijos. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba. Tenía 45 años.

Eduardo Jorge Valverde Suárez era mendocino, abogado, casado y con dos hijos. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años.

Sergio Julio Tissera nació en La Para, Córdoba. Era trabajador aeronáutico, estaba casado y tenía dos hijos. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su casa del barrio San Martín, en la capital provincial. Tenía 32 años.

“Tener certeza de lo que pasó, es un alivio”

El proceso de identificación se realizó a partir del cotejo de los restos con muestras genéticas aportadas por familiares de desaparecidos. El trabajo fue llevado adelante por el Laboratorio de Genética Forense del EAAF, con la colaboración de organismos judiciales y especialistas.

El juez Vaca Narvaja adelantó que en los próximos meses comenzará una nueva etapa de búsqueda en un sector de tres hectáreas conocido como Loma del Torito, dentro del mismo predio donde funcionó La Perla entre 1976 y 1978. El objetivo es continuar con la recuperación de restos y avanzar en la identificación de otras víctimas del terrorismo de Estado.