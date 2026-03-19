Video: Quiso denunciar una estafa y terminó golpeada por un policía en una comisaría

Un subteniente de la Policía Bonaerense fue apartado de sus funciones tras protagonizar un violento episodio dentro de la Comisaría 16° de Mar del Plata. El hecho ocurrió cuando una mujer acudió a la dependencia para realizar una denuncia y terminó siendo agredida físicamente por el efectivo, una escena que quedó registrada tanto por las cámaras de seguridad del lugar como por el teléfono celular de la víctima.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando la mujer y su pareja se presentaron en la seccional para denunciar una presunta estafa que se estaba realizando a través de Facebook. Según explicó, un perfil falso utilizaba la dirección de su comercio familiar como punto de entrega para ventas fraudulentas, lo que provocaba que personas engañadas acudieran a reclamar al local.

Sin embargo, al exponer la situación, el policía consultó con un compañero y le respondió que no correspondía tomar la denuncia porque, según su criterio, “no había delito penal”, ya que no se había producido un robo material. Como alternativa, le sugirió que denunciara el perfil directamente ante la red social.

Mar del Plata: de la negativa a tomar la denuncia a la agresión

La mujer insistió en radicar la denuncia y advirtió que, de no recibir asistencia, acudiría a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para exponer la situación. Fue entonces cuando el subteniente reaccionó con insultos y agresiones verbales.

La situación escaló cuando la víctima intentó registrar el momento con su teléfono celular para dejar constancia del maltrato. En ese instante, el efectivo perdió el control: se levantó de su escritorio, la empujó y la golpeó en la entrada de la comisaría, provocando que ambos cayeran al suelo durante el forcejeo.

Tras el ataque, el policía se retiró hacia una oficina trasera, donde —según testigos— comenzó a golpear las paredes mientras otros efectivos se acercaban alertados por los gritos de la mujer.

El episodio quedó registrado en imágenes que rápidamente se difundieron. A partir de esas pruebas y los testimonios de quienes presenciaron la escena, las autoridades de Seguridad iniciaron actuaciones de oficio.

De acuerdo con el medio local 0223, el subteniente fue desafectado de manera inmediata de la fuerza. Además, se abrió un sumario administrativo en Asuntos Internos y una causa penal en su contra por los presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad.