Abandonó la camioneta y dejó 456 kilos de cocaína en la ruta

Un seguimiento controlado realizado por Gendarmería Nacional terminó con el hallazgo de una camioneta cargada con 456 kilos de cocaína en la provincia de Santa Fe.

El procedimiento comenzó en cercanías de la localidad de Elisa, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial “San Justo” observaron que el conductor de una Volkswagen Amarok frenó bruscamente, giró en sentido contrario e inició una veloz huida al advertir la presencia de la fuerza.

Los uniformados iniciaron un seguimiento que se extendió por unos 30 kilómetros en dirección a San Cristóbal. Finalmente, localizaron el rodado a la vera de la Ruta Provincial N° 4, con el motor encendido y sin ocupantes.

Con autorización de la Unidad Fiscal de Rafaela y en presencia de testigos, inspeccionaron la caja del vehículo y encontraron 14 bolsas tipo arpilleras que contenían 418 paquetes rectangulares. La prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 456 kilos con 200 gramos.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, en el marco de la Ley 23.737.