Así fue el dramático naufragio en las aguas del lago San Roque

Mariano González es vecino de Villa Carlos Paz, instructor de Wake Up y ayer a la tarde, acudió al rescate de los tripulantes de una embarcación que se dio vuelta en las aguas del lago San Roque. En el trágico suceso ocurrido a la altura de Villa Parque Siquiman, un hombre se ahogó y perdió la vida, mientras que se logró salvar a un niño de 7 años y otro joven de 26 años, quienes fueron trasladados hacia las márgenes del embalse.

La víctima fue identificada como Agustín Avedaño, de 60 años de edad, quien era oriundo de la localidad de Saldán.

En diálogo con El Diario, González dijo: «Había mucho viento que venía desde el embudo y se dirigía hacia Carlos Paz. Yo estaba esquiando, yendo y viniendo, y cuando estoy virando la lancha, diviso una lancha totalmente parada de punta como el hundimiento del Titanic y personas flotando en el agua y pidiendo auxilio. Me acerco a toda velocidad y mis dos amigos, Pablo Berón y Ledesma, se tiraron para salvarlos. Yo me quedo en la embarcación mía, le tiro todos los chalecos náuticos que tengo y se estaban ahogando con el agua en la boca. Había un menor de edad y el padre del menor no sabía nadar, también estaba el dueño de la embarcación, quienes no se conocían entre ellos».

«Le di notificación al DUAR y se acercaron a toda velocidad, pero es muy difícil avanzar como está hoy el lago. En este caso, lo que sucedió, es que el señor (no sé el nombre), vino y bajó en el San Roque desde una bajada pública. Le pidió ayuda a los chicos que seguramente le deben haber ayudado a bajar la lancha y los invito a pescar. Yo pude salvar a un niño de 7 años y dentro de la desgracia que ocurrió, pudimos salvar otras vidas que tienen una nueva fecha de cumpleaños», añadió.

«Ellos se metieron hacia el medio del lago con una lancha muy pequeña, de los años 80, que son muy bajas. La embarcación no estaba preparada para navegar, las lanchas tienen un compartimiento estanco, que si se hunde la lancha queda semi-hundida, pero queda flotando, pero esa lancha lo tenía roto. Se hundió y se fue abajo, seguramente el DUAR la sacará en estos días. No tenían chalecos y creo que esta gente ató el ancla en la popa, donde está el motor básicamente. Entonces lo que sucedió es que se viró la lancha y le entraron todas las olas. Ni siquiera tenían los asientos amurados a la lancha, se fueron flotando. Terminé de subir la gente a la lancha y la lancha se fue al fondo del lago»; destacó el hombre.

Consultado sobre el momento del rescate, recordó: «Salvamos primero al menor, luego subimos a las otras dos personas que estaban en el agua y automáticamente se acerca otra lancha. Este señor, el dueño de la embarcación, estaba en mal estado, su último suspiro lo uso para salvar al menor, lo sostenía para salvar su vida. Lo acercamos a la lancha y ahí quedó y no hubo más signos vitales. Le hicieron RCP y no hubo caso. Los llevamos hasta una costa y nos estaba esperando la Policía y la ambulancia del servicio de emergencias».