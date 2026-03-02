Camino a Copina: cayó de la moto y terminó hospitalizado en Carlos Paz

Un motociclista resultó herido este domingo por la tarde tras despistar en la Ruta Provincial 14, a la altura del kilómetro 26, en el tramo que conduce a Copina.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, una dotación con tres efectivos acudió al lugar luego de recibir el aviso. Al arribar, constataron que el único ocupante del rodado había perdido el control por causas que aún se investigan y terminó fuera de la carpeta asfáltica.

El conductor fue asistido en el lugar por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur y posteriormente trasladado al hospital de Carlos Paz con posible fractura en el miembro inferior derecho.