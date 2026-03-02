Carlos Paz: colecta solidaria tras la muerte de una estudiante del IPEM 316

La familia de una estudiante de 18 años que falleció de manera repentina el sábado por la noche lanzó una colecta solidaria en Carlos Paz para reunir 800 mil pesos destinados a cubrir los gastos funerarios.

El objetivo es poder realizar la velatoria en el establecimiento educativo donde la joven cursaba, el IPEM 316 Eva Duarte, para que compañeros y docentes puedan despedirla.

Según informaron allegados, ya se logró juntar una parte importante del dinero, aunque todavía faltan 300 mil pesos para alcanzar la cifra necesaria.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias viltavivi.uala. La campaña se difunde entre vecinos, amigos y la comunidad educativa con la intención de completar el monto en las próximas horas.