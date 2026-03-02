Caza ilegal: secuestran escopetas en cuatro localidades

Efectivos de “Los Pumas” realizaron distintos procedimientos en zonas rurales de San Guillermo, Sunchales, Tostado y Villa Ocampo, donde detectaron personas que ejercían la caza de manera ilegal.

Durante patrullajes preventivos, numerarios de las Secciones N° 5, N° 23 y N° 27 sorprendieron a varios hombres mientras cazaban animales autóctonos en lugares no habilitados, sin contar con permisos ni licencias correspondientes y en caminos públicos.

Entre las especies detectadas se encontraban chancho cimarrón, mulitas tipo tatú y patos costeros. En el marco de los operativos, se secuestraron armas de fuego de distintos calibres y municiones.

Los involucrados fueron identificados y notificados por infracción a la Ley Provincial N° 4.830/58, mientras continúan las actuaciones administrativas correspondientes.