Conmoción en Alta Gracia: investigan la muerte de una pareja en barrio Cámara

Alta Gracia. La ciudad de Alta Gracia vivió ayer una jornada marcada por la conmoción tras el hallazgo sin vida de una mujer de 48 años y su pareja, un hombre de 53, en una vivienda ubicada sobre calle Paraná, en barrio Cámara. La causa es investigada por la Justicia bajo la carátula de “muerte de etiología dudosa”.

De acuerdo al parte oficial de la Departamental Santa María de la Policía de Córdoba, el procedimiento se activó cerca de las 13 horas luego de un llamado de emergencia que alertaba sobre una situación crítica en el domicilio. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una joven de 24 años, quien manifestó haber encontrado sin signos vitales a su hermana y a la pareja de ésta.

Inmediatamente se dispuso la preservación de la escena hasta la llegada del Gabinete de Policía Judicial, que trabajó en el levantamiento de pruebas y en el posterior traslado de los cuerpos para la realización de las autopsias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de 1° Turno, a cargo del Dr. Diego Fernández, quien deberá determinar las circunstancias y la mecánica de lo sucedido. La figura de “muerte de etiología dudosa” se utiliza en aquellos casos en los que no es posible establecer en una primera instancia si se trató de un hecho criminal, un suicidio o una situación accidental.

No descartan ninguna hipótesis

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la presencia de signos de violencia o sobre una eventual intervención de terceros. Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa señalaron que no se descarta ninguna línea investigativa, incluida la hipótesis de un posible femicidio seguido de suicidio, aunque esa versión aún no cuenta con confirmación judicial.

El hermetismo caracteriza las primeras horas de la investigación. Las pericias forenses serán determinantes para establecer la causa y la data de muerte, así como para orientar el rumbo del expediente.

Vecinos sorprendidos

Durante varias horas la vivienda permaneció custodiada por personal policial, mientras peritos trabajaban en el interior. Vecinos de barrio Cámara manifestaron su sorpresa y consternación ante el movimiento inusual de patrulleros y móviles judiciales en un sector que describen como tranquilo.

La investigación recién comienza y será el resultado de las autopsias, junto con la recolección de testimonios y el análisis de los elementos secuestrados en la escena, lo que permitirá a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.