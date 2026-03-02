Conmoción en Santiago del Estero: un hombre asesinó a su hijo de 17 años e hirió a otro

Un hombre mató a puñaladas a su hijo, un adolescente de 17 años, y dejó herido de gravedad a otro tras una discusión en una vivienda del barrio Sarmiento en Santiago del Estero. Luego del ataque, el agresor se dio a la fuga, pero fue arrestado horas más tarde.

De acuerdo con información de medios locales, el lamentable suceso ocurrió pasadas las 22:30 del domingo en una casa situada en el cruce de Inti Huasi y Granadero Saavedra. El autor del crimen fue identificado como Miguel "Simpson" Noriega, de 40 años.

En el interior de la vivienda, por motivos que se encuentran bajo investigación, se desató una pelea entre Noriega y sus dos hijos. Como resultado de este enfrentamiento, uno de los jóvenes, conocido como Benja, perdió la vida en el lugar, mientras que su hermano, apodado "Pollo", sufrió lesiones graves y fue llevado al Hospital Regional, donde permanece en Terapia Intensiva.

Tras el ataque, el agresor huyó por Granadero Saavedra en dirección a Lavalle, pero fue capturado durante la madrugada de este lunes en un operativo realizado por personal de Homicidios y Delitos Complejos.

La fiscal Luján González Garay se encuentra a cargo de la investigación, mientras se llevan a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del trágico incidente.