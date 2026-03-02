Detuvieron a dos hombres y recuperaron una Renault Captur robada

Dos hombres fueron detenidos este lunes por la mañana en barrio Villa San Alberto, en la ciudad de Córdoba, luego de un operativo que permitió recuperar una Renault Captur que había sido sustraída minutos antes en barrio Favaloro.

El procedimiento se concretó en la intersección de calles Arauco y Pasaje Llanquelen, donde efectivos del Comando de Acción Preventiva interceptaron a los sospechosos y secuestraron dos vehículos —una Renault Captur y un Renault Megane— además de un bolso con documentación.

Según la información oficial, el hecho se inició a partir de la denuncia de una mujer, quien indicó que había dejado su Captur estacionada frente a su vivienda cuando dos hombres, que se movilizaban en un Megane, se llevaron el rodado junto con un bolso que se encontraba en el interior.

Con el aviso inmediato y el seguimiento a través del sistema de cámaras del 911, se montó un operativo cerrojo que permitió localizar a los acusados y recuperar los elementos sustraídos.

Ambos hombres fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.