La mejor noticia

Encontraron sanas y salvas a las dos hermanas de Alta Gracia

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 2 de marzo de 2026 · 13:51

Las dos hermanas que habían desaparecido en la ciudad de Alta Gracia fueron encontradas sanas y salvas. La información fue confirmada el domingo pasado por autoridades de la Fiscalía de Primer Turno y volvieron a su hogar.

Las jóvenes se encuentran en perfecto estado de salud y fueron puestas a resguardo.

Se levantó el alerta de búsqueda que se mantuvo vigente durante el fin de semana y hubo alivio en la sociedad cordobesa, que se había visto movilizada para tratar de dar con el paradero de las hermanas.

Más de
hermanas desaparecidas Alta Gracia intensa búsqueda mejor noticia

Comentarios