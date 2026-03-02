La mejor noticia
Encontraron sanas y salvas a las dos hermanas de Alta Gracia
Las dos hermanas que habían desaparecido en la ciudad de Alta Gracia fueron encontradas sanas y salvas. La información fue confirmada el domingo pasado por autoridades de la Fiscalía de Primer Turno y volvieron a su hogar.
Las jóvenes se encuentran en perfecto estado de salud y fueron puestas a resguardo.
Se levantó el alerta de búsqueda que se mantuvo vigente durante el fin de semana y hubo alivio en la sociedad cordobesa, que se había visto movilizada para tratar de dar con el paradero de las hermanas.