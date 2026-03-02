Explosión en una casilla rural dejó a una pareja con graves quemaduras

Una fuerte explosión en el interior de una casilla rural dejó a un hombre y una mujer con quemaduras de extrema gravedad en un campo ubicado a unos siete kilómetros de la localidad de Pichi Huinca.

El hecho ocurrió en la tarde del sábado. Cuando el personal policial llegó al lugar, los heridos ya habían sido trasladados por el encargado del establecimiento hasta Caleufú y luego derivados al Hospital Gobernador Centeno, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Mariela Villanueva, policía de la Departamental Río Cuarto y oriunda de Huinca, y Luis Tolosa, trabajador rural dedicado a tareas de fumigación. Ambos presentan un alto porcentaje del cuerpo quemado.

Según se informó, la casilla —una estructura rural relativamente nueva— quedó con su interior completamente dañado, con signos de derretimiento y sin evidencia de un incendio generalizado, lo que refuerza la hipótesis de una explosión como origen del hecho.

La causa es investigada por el fiscal Francisco Cuenca. Desde el centro de salud no brindaron mayores precisiones sobre la evolución de los pacientes.