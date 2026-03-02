Hicieron una fiesta en Icho Cruz y los denunciaron por «ruidos molestos»

Un acta por ruidos molestos se labró durante esta madrugada en la localidad de Icho Cruz. En el lugar, se detectó la presencia de más de veinte personas y tomó intervención el personal de la Departamental Punilla.

Según pudo conocerse, la fiesta se desarrollaba en una vivienda y había perturbado la tranquilidad de la zona.

En un principio, se presumía que se trataba de una fiesta del Último Primer Día (UPD), pero finalmente se pudo constatar que había tanto jóvenes como adultos. Se les labró un acta por ruidos molestos y se les pidió que se bajara la música.