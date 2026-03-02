La Varillas: caballos sueltos, música alta y 59 multas en solo siete días

La Municipalidad de Las Varillas informó el parte de prensa del Departamento de Tránsito y Seguridad Ciudadana correspondiente al período del 23 de febrero al 1 de marzo.

En esos días se realizaron tres controles vehiculares, en los que fueron controlados 49 conductores, y se labraron 59 actas por modificación de conducta de riesgo. Además, se llevaron adelante 12 colaboraciones conjuntas con la Policía de la Provincia.

Durante los operativos se localizaron tres equinos sueltos en la vía pública, que fueron trasladados al corral municipal.

En materia de convivencia ciudadana, se registraron tres denuncias por música a alto volumen, brindándose recomendaciones a los vecinos involucrados.

También se detectaron dos vendedores ambulantes en el ejido urbano, a quienes se les realizó una advertencia y se les explicaron los alcances de la ordenanza vigente. Tras la intervención, abandonaron la ciudad.

Desde el municipio se recordó que el número de denuncias vinculadas a tránsito es 3533-420702 o 3533-15409650. En el período informado se recibieron 50 llamados, que fueron atendidos y derivados según correspondía.

Asimismo, se agradeció a los vecinos que, a través del programa “Ojos en Alerta”, dieron aviso sobre la presencia de vendedores ambulantes, lo que permitió una rápida actuación.

Por otra parte, durante el fin de semana la Guardia Urbana Local trabajó en operativos de seguridad en las 24 Horas de Cultura y en las celebraciones estudiantiles por el Último Primer Día.