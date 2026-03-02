Nueva Italia

Murió un hincha de Racing de Córdoba durante el partido con Mitre

Fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Córdoba y se constató su fallecimiento.
Sucesos
lunes, 2 de marzo de 2026 · 10:55

Un hincha de Racing de Nueva Italia perdió la vida tras haberse descompensado en el estadio Miguel Sancho.

El trágico hecho se produjo el domingo pasado en el encuentro entre el club cordobés y Mitre de Santiago del Estero, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Córdoba y se constató su fallecimiento.

El hombre se descompuso en calle Libertad al 2000 y los policías que se encontraban abocados al Operativo Verano, solicitaron la intervención médica inmediata y convocaron a una ambulancia.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho para determinar las causas de la descompensación.

