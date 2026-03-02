Naranjitas exigían dinero para estacionar y terminaron en la comisaría

Tres naranjitas fueron demorados este fin de semana en barrio Alta Córdoba durante el operativo de seguridad dispuesto por el recital de Ricardo Montaner en el Estadio Juan Domingo Perón.

El procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones del estadio, donde personal policial detectó a los hombres exigiendo dinero a automovilistas a cambio de permitirles estacionar en la vía pública.

Según informaron fuentes oficiales, los tres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.