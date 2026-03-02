Operativos en 13 barrios: droga secuestrada y un aprehendido

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Compañía de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante controles preventivos en distintos barrios de Córdoba, que culminaron con el secuestro de estupefacientes, dinero en efectivo y un automóvil, además de la detención de un hombre mayor de edad.

Uno de los procedimientos se realizó en calle Santa Rosa al 700 de barrio Alto Alberdi, donde los efectivos controlaron a un sujeto de 28 años y le incautaron varias dosis de cocaína, dinero y un vehículo, procediendo a su aprehensión. En otro operativo, desarrollado en calle Pública s/n de barrio Zepa, se secuestraron varias dosis de marihuana a un hombre de 42 años que transitaba por el sector.

Asimismo, los uniformados desplegaron patrullajes y controles en calles, espacios verdes y zonas vulnerables de los barrios Villa El Libertador, Comercial, Alta Córdoba, Zepa C, Cofico, Ayacucho, Villa El Nylon, Nuestro Hogar II, Ameghino Sud, Matienzo y Rosedal.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los elementos secuestrados fueron remitidos a sede judicial y el aprehendido trasladado por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.