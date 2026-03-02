Punilla: Detuvieron a un hombre y dos menores que robaron en una parrilla

Un hombre y dos menores fueron detenidos luego de haber robado en un local gastronómico de Bialet Massé. El hecho ocurrió en «Espacio Alejandro» y trascendió que se llevaron bebidas, comida, dinero y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en Belgrano y Próspero Molina del barrio Suncho Huayco.

La propietaria es una mujer mayor de edad, quien constató que había una ventana abierta. Mediante el análisis de las cámaras de seguridad, se logró identificar a los autores y se realizó un rastrillaje por el sector que permitió dar con un hombre de 54 años y dos menores de 14 y 15 años. Entre sus pertenencias, llevaban los elementos sustraídos.

Los aprehendidos fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la justicia.