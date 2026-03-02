¿Quién es el pescador que murió ahogado en el lago San Roque?

Un gran conmoción provocó la muerte de un pescador que cayó de una embarcación y se ahogó en las aguas del lago San Roque, a la altura de la localidad de Parque Siquiman.

La víctima fue identificada como Agustín Avedaño, de 60 años de edad, quien era oriundo de la localidad de Saldán.

El hecho se produjo el domingo pasado alrededor de las 17 horas y trascendió que el hombre se encontraba acompañado por un joven de 26 años y un niño de 7 años. Por causas a establecer, mientras se encontraban navegando en una lancha, se dieron vuelta y debieron ser rescatados por otras dos embarcaciones que pasaban por el lugar.

Cuando fue trasladado hacia la costa, se constató que Avedaño había perdido los signos vitales.