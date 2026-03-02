Quiénes son los jóvenes que murieron en el choque fatal en Córdoba

Dos jóvenes de 17 y 18 años murieron tras haber chocado contra un árbol en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Pueyrredón, se trasladaban a bordo de un vehículo junto a otros cinco amigos, perdieron el control y colisionaron contra un árbol.

Todo ocurrió en plena Avenida Bulnes al 1400 y hay dos heridos que permanecen internado en grave estado.

Las víctimas fueron identificadas como Pía Barrientos (18) y Francisco Bertello (17), quienes vivían en el extremo nordeste de la capital y eran hijos de comerciantes de barrio Yofre. El Suzuki Fun donde se trasladaban pertenecía a la joven, quien se había egresado en 2024 y trabajaba en un espacio deportivo y gastronómico ubicado en Docta.

Francisco iba sentado en el asiento del acompañante y había egresado en 2025 del Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa.

El choque se produjo cuando el vehículo, donde iban siete jóvenes, terminó incrustado contra un árbol. Además de las víctimas fatales, hubo otros cinco ocupantes que resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque (dos de ellos permanecen internados en grave estado).