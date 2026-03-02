Robó una bicicleta en pleno centro de Bialet Massé

Este lunes por la tarde, un joven fue detenido en el centro de Bialet Massé tras robar una bicicleta rodado 29 marca Venzo Loki Evo, de color negra y roja.

El hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando el dueño del rodado advirtió que un hombre le había sustraído la bicicleta y dio aviso a la Policía.

De inmediato se desplegó un operativo en el sector con las características aportadas por la víctima. A pocos metros del lugar, los efectivos lograron interceptar al acusado y recuperar el rodado.

El hombre, mayor de edad, fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.