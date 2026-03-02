Salsipuedes: cayó un vendedor de droga que hacía delivery

Un hombre de 43 años fue detenido en Salsipuedes acusado de vender cocaína y marihuana bajo la modalidad de delivery.

El procedimiento fue realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en un domicilio ubicado en calle Carlos Pellegrini, donde los investigadores secuestraron varias dosis de estupefacientes y dos réplicas de arma de fuego, entre otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo a la investigación, el hombre comercializaba drogas tanto desde su vivienda como trasladándose a distintos puntos de la ciudad para concretar entregas previamente pactadas.

Las transacciones se realizaban mediante pagos en efectivo, transferencias bancarias y, en algunos casos, aceptaba trabajos o “changas” como forma de pago.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, el detenido quedó imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y fue trasladado a sede judicial.