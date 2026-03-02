Secuestran más de 1.300 kilos de hoja de coca en un camión

Un operativo de Gendarmería Nacional en Santiago del Estero terminó con el secuestro de más de una tonelada de hoja de coca durante un control vial en la localidad de Pozo Hondo.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 794, donde efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 59 detuvieron la marcha de un camión con semirremolque que provenía de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.

Al inspeccionar el acoplado, los uniformados detectaron 59 bultos que contenían hojas de coca en estado natural, con un peso total de 1.330 kilos.

El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero ordenó el secuestro de la carga y del vehículo. El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia federal.