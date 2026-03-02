Tragedia en Córdoba capital: mujer murió al impactar contra un colectivo

Una mujer mayor de edad murió este mediodía en barrio Policial, en la ciudad de Córdoba, luego de un fuerte choque entre la motocicleta que conducía y un colectivo del transporte urbano.

El hecho ocurrió en calle Llancanquén al 8900, donde personal policial y un servicio de emergencias constataron el fallecimiento de la conductora.

Según las primeras informaciones, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta Keller 110 cuando, por causas que se investigan, impactó contra una unidad de la empresa Coniferal.

Producto del golpe, la mujer perdió la vida en el lugar. En la escena trabajaron efectivos policiales y peritos para determinar cómo se produjo el choque.