Tragedia en Cruz del Eje: fallecieron dos motociclistas

Dos hombres de 24 y 28 años murieron en las últimas horas tras un choque ocurrido sobre la Ruta Provincial A-175, a la altura del kilómetro 19, en el paraje Palo Parado, localidad de Media Naranja, en el departamento Cruz del Eje.

Por causas que se investigan, una camioneta Ford EcoSport conducida por un hombre de 32 años impactó contra una motocicleta Corven Triax 150 cc en la que circulaban las víctimas. Como consecuencia del fuerte golpe, ambos ocupantes del rodado menor fallecieron en el lugar.

En el sector trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, mientras se desarrollaban las tareas periciales para determinar la mecánica del hecho.

Por disposición de la fiscal de instrucción Silvia Rivera, el conductor de la camioneta fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.