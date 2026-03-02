Tres detenidos y autos robados recuperados en el interior

La Policía de Córdoba llevó adelante distintos procedimientos en el interior provincial que terminaron con tres personas detenidas por delitos vinculados a sustracción de vehículos, violencia familiar y tenencia de estupefacientes.

Los operativos se desarrollaron en las localidades de Las Tapias, Morteros y San Agustín, donde además se logró el secuestro de dos vehículos que habían sido denunciados como robados.

Durante las intervenciones también se incautó dinero en efectivo y marihuana, que quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan bajo las directivas judiciales correspondientes en cada jurisdicción.