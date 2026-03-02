Tres vehículos cargaban 557 kilos de hoja de coca

Un operativo de Gendarmería Nacional en el Peaje Molle Yaco, sobre la Ruta Nacional 9, terminó con el secuestro de 557 kilos de hoja de coca en estado natural y una importante cantidad de mercadería ingresada sin aval legal.

El procedimiento se realizó a la altura del kilómetro 1.358, donde efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 55 “Tucumán” detectaron tres vehículos estacionados a la vera de la ruta, sin ocupantes.

Al inspeccionar los rodados, los uniformados encontraron numerosos bultos de gran tamaño y distintos productos en su interior. Tras una revisión más exhaustiva, contabilizaron los 557 kilos de hoja de coca y mercadería de los rubros tienda, bazar, electrónica, juguetería y neumáticos de origen extranjero, sin la documentación correspondiente.

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el secuestro de la carga y de los vehículos por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.