Un disparo terminó con la vida de un joven en zona rural de Córdoba

El cuerpo sin vida de un joven de 27 años fue encontrado el viernes por la mañana en la zona rural de Aldea Santa María, en el departamento Unión. La víctima fue identificada como Lucas La Cruz.

Personal de la Patrulla Rural acudió al lugar alrededor de las 11 y confirmó el hallazgo. La Fiscalía de Instrucción de La Carlota ordenó preservar la escena, convocar a Policía Judicial y realizar la autopsia correspondiente.

El informe preliminar del médico forense determinó que el joven presentaba una herida en el hombro derecho provocada por el disparo de un arma de fuego.

En el marco de la investigación, un equipo de las Departamentales Unión y Juárez Celman llevó adelante seis allanamientos en distintos puntos, donde se secuestraron teléfonos celulares, dispositivos informáticos, armas de fuego y prendas de vestir.

Hasta el momento no hay personas detenidas y la causa continúa bajo investigación judicial.