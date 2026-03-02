Un perro entrenado reforzará la búsqueda de personas en las sierras de Córdoba

La Municipalidad de La Falda presentó oficialmente a SHAMAL, un perro rastreador que se incorpora como apoyo a la Guardia Local de Prevención y Convivencia para tareas de búsqueda de personas.

El animal pertenece a un propietario privado y fue cedido en comodato al Municipio para intervenir exclusivamente en operativos de rastreo diurno cuando la situación lo requiera. Está entrenado para la localización de personas mediante seguimiento de rastro específico y puede trabajar tanto en áreas urbanas como en sectores de monte.

Durante la jornada se realizó una demostración práctica para exhibir su preparación y el trabajo coordinado con los equipos locales.

Del acto participaron el intendente Javier Dieminger; el secretario de Gobierno, Gonzalo Murúa; el coordinador de la Guardia Local, Eduardo Romero; el investigador de segunda y jefe de la Brigada Neptuno de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba Capital, Matías Bustamante; el coordinador de Prevención Ciudadana de Villa Giardino, Walter Moreno; el entrenador e integrante de Prevención Animal, Gerardo Brito; la médica veterinaria de Prevención Animal, Sabina Pariani; además de representantes de fuerzas de seguridad y bomberos voluntarios de Villa Giardino.

Con esta incorporación, el municipio suma una herramienta específica para fortalecer la respuesta ante situaciones de búsqueda de personas.