Una mujer cayó por un barranco y falleció en Uspallata

En la madrugada de este lunes, alrededor de las 5:00 horas, se confirmó el hallazgo del cuerpo de una mujer de 69 años en Uspallata que había sido reportada como desaparecida desde este domingo.

La búsqueda había comenzado a las 17:00 horas de ayer, con la colaboración de la Policía de Mendoza, el equipo VANT, la Unidad de Prevención y Rescate de Alta Montaña (UPRAM), y vecinos de la localidad.

La Oficina Fiscal de Luján tomó intervención en el caso desde el inicio de las operaciones. A medida que avanzaban las labores de búsqueda, un familiar de la mujer desaparecida proporcionó información crucial al vincular el teléfono celular de la víctima, lo que permitió rastrear su ubicación mediante GPS.

Este dato condujo a las autoridades a un área específica detrás del polvorín GAM 8, donde se desplegaron efectivos de VANT y UPRAM para realizar sobrevuelos en un intento por localizarla.

Durante el operativo, se descubrió que la mujer había caído desde una altura de aproximadamente 11 metros, lo que le provocó lesiones fatales. A pesar del triste desenlace, las fuerzas de seguridad lograron movilizarse rápidamente y coordinar los esfuerzos para recuperar el cuerpo desde el sitio de la caída.

El Ministerio de Seguridad confirmó que las investigaciones y operaciones continuarán en el lugar para esclarecer los detalles de este trágico suceso.