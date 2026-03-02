Volcó un camión que transportaba sangre en polvo hacia Chile en la Ruta E-86

Un camión que trasladaba sangre en polvo con destino a Chile volcó este lunes por la mañana en la Ruta E-86, en el tramo que une la Ruta Nacional 35 con la localidad de Coronel Moldes.

El accidente se registró minutos antes de las 8, en un sector recto del trazado, cuando por causas que se investigan el conductor perdió el control del vehículo. La unidad salió de la cinta asfáltica y terminó volcando a un costado de la ruta.

Según se informó, el camión transportaba sangre en polvo con destino a Chile, aunque no se brindaron precisiones acerca del origen de la carga. A pesar del vuelco, el material estaba correctamente embalado y no sufrió daños.

El chofer, de nacionalidad chilena, fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Tomás Ponsone. Fuentes médicas indicaron que se encuentra fuera de peligro y presenta lesiones de carácter leve.

Personal policial trabajó en el lugar para despejar el sector y garantizar la seguridad del tránsito, mientras se realizaban las tareas de asistencia y control de la situación.