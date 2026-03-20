Allanamiento Carlos Paz: detuvieron a un hombre y secuestraron drogas

Un importante despliegue se hizo esta madrugada en la ciudad de Villa Carlos Paz, donde el personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó un allanamiento que terminó con la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de estupefacientes.

Según pudo conocerse, el procedimiento se concretó en la intersección de las calles Río Grande y Egipto.

Las acciones se enmarcaron dentro de una investigación que demandó varios meses y que permitió identificar al sospechoso en un inmueble en la zona conocida como la Costa del Río.

El detenido está acusado de comercializar estupefacientes al menudeo y haber montado un «kiosco de drogas» en una vivienda.