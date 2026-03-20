Altas Cumbres y otras rutas con cortes por mantenimiento

La Policía de Córdoba informó que hay reducciones de calzada y restricciones al tránsito en distintos puntos de rutas provinciales por trabajos de mantenimiento, lo que puede generar demoras y complicaciones para circular.

Uno de los sectores afectados es el Camino de las Altas Cumbres, con intervenciones entre los kilómetros 50 y 51, y también en el km 95, donde se encuentra cortado el acceso al mirador.

También se registran trabajos en:

Ruta Provincial 1, km 35 (cruce con Ruta 17)

Ruta Provincial 15, en los km 42, del 50 al 56 y en el km 64 (hasta el cruce con Ruta 28)

Ruta Provincial 17, del km 204 al 210, entre Marull y Balnearia

Además, hay circulación restringida en la Ruta Provincial 28, desde el tercer túnel hasta el paraje El Cadillo, y en sentido contrario desde La Rioja, a la altura del km 26, hasta la Ruta E-51.

Desde las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar la señalización y prever posibles demoras en los tramos afectados.